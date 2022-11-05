ua ru
Сб, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

До трех градусов мороза и дожди. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Украина, Суббота 05 ноября 2022 12:58
До трех градусов мороза и дожди. Синоптик дала прогноз погоды на завтра Фото: синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды в Украине на воскресенье (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 6 октября, существенно похолодает. При этом дожди следует ожидать в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

"Воскресенье в Украине ожидается холоднее. Ночью от 3 мороза до 4 тепла, днем ​​+4+9 градусов. Теплее воздух зависнет еще на юге и западе Украины, +9...+14 градусов, в Крыму до +16 градусов", - рассказала синоптик.

По ее словам, дожди пройдут в западных областях, Винницкой, Житомирской, вечером дойдут до Киевской областей.

"На остальной территории Украины - без осадков", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра холодно и сыро, местами туман, вечером - дождь. Температура воздуха 6 ноября +7...+9 градусов максимально.

"На следующей неделе погода существенно не изменится, даже немного потеплеет", - прогнозирует синоптик.

Как сообщалось, Киев утром накрыл густой туман. Синоптики прогнозируют, что он продлится до конца дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины