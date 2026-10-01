UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У трьох містах Київщини погіршилась якість повітря: де тримати вікна зачиненими

11:44 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: на Київщині погіршилась якість повітря (колаж РБК-Україна)

У трьох містах Київської області погіршилася якість повітря через підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської ОВА.

Погіршення якості повітря зафіксували моніторингові пости у Вишгороді, Василькові та Обухові. Головним забруднювачем є дрібнодисперсний пил.

За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у дітей, людей поважного віку та тих, хто чутливий до подразнень.

До покращення ситуації фахівці рекомендують дотримуватися таких правил:

  • тримати вікна зачиненими;
  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.

Ситуація в інших районах Київщини

В інших населених пунктах області перевищень допустимих норм хімічних і біологічних речовин не виявлено. Рівень гамма-випромінювання в Київській області також відповідає природному фону.

Загалом моніторинг повітря здійснюють на 15 постах спостереження, при цьому у Білій Церкві він тимчасово не працює.

Нагадаємо, 30 вересня у Києві та частині Київської області через наслідки ворожих обстрілів запроваджували графіки відключень електроенергії.

Крім того, аварійні відключення світла вводили у трьох областях України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська областьВасильківОбухівВышгород