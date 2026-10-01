У трьох містах Київщини погіршилась якість повітря: де тримати вікна зачиненими

У трьох містах Київської області погіршилася якість повітря через підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської ОВА.
Погіршення якості повітря зафіксували моніторингові пости у Вишгороді, Василькові та Обухові. Головним забруднювачем є дрібнодисперсний пил.
За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у дітей, людей поважного віку та тих, хто чутливий до подразнень.
До покращення ситуації фахівці рекомендують дотримуватися таких правил:
В інших населених пунктах області перевищень допустимих норм хімічних і біологічних речовин не виявлено. Рівень гамма-випромінювання в Київській області також відповідає природному фону.
Загалом моніторинг повітря здійснюють на 15 постах спостереження, при цьому у Білій Церкві він тимчасово не працює.
Нагадаємо, 30 вересня у Києві та частині Київської області через наслідки ворожих обстрілів запроваджували графіки відключень електроенергії.
Крім того, аварійні відключення світла вводили у трьох областях України.