У трьох містах Київщини погіршилась якість повітря: де тримати вікна зачиненими

Погіршення якості повітря зафіксували моніторингові пости у Вишгороді, Василькові та Обухові. Головним забруднювачем є дрібнодисперсний пил.

За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у дітей, людей поважного віку та тих, хто чутливий до подразнень.

До покращення ситуації фахівці рекомендують дотримуватися таких правил:

тримати вікна зачиненими;

обмежити перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.

Ситуація в інших районах Київщини

В інших населених пунктах області перевищень допустимих норм хімічних і біологічних речовин не виявлено. Рівень гамма-випромінювання в Київській області також відповідає природному фону.

Загалом моніторинг повітря здійснюють на 15 постах спостереження, при цьому у Білій Церкві він тимчасово не працює.