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В трех городах Киевщины ухудшилось качество воздуха: где держать окна закрытыми

11:44 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: на Киевщине ухудшилось качество воздуха (коллаж РБК-Украина)

В трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха из-за повышенной концентрации мелкодисперсной пыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской ОВА.

Ухудшение качества воздуха зафиксировали посты мониторинга в Вышгороде, Василькове и Обухове. Главным загрязнителем является мелкодисперсная пыль.

При длительном воздействии она может вызвать дискомфорт при дыхании у детей, людей пожилого возраста и тех, кто чувствителен к раздражениям.

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • держать окна закрытыми;
  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды;
  • включить воздухоочиститель на максимальный режим.

Ситуация в других районах Киевщины

В других населённых пунктах области превышений допустимых норм химических и биологических веществ не обнаружено. Уровень гамма-излучения в Киевской области также соответствует природному фону.

В целом мониторинг воздуха осуществляют на 15 постах наблюдения, при этом в Белой Церкви он временно не работает.

Напомним, 30 сентября в Киеве и части Киевской области из-за последствий вражеских обстрелов вводили графики отключений электроэнергии.

Кроме того, аварийные отключения света вводились в трех областях Украины.

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