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У трьох містах Київщини погіршилась якість повітря: де тримати вікна зачиненими

11:44 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
У трьох містах Київщини погіршилась якість повітря: де тримати вікна зачиненими Ілюстративне фото: на Київщині погіршилась якість повітря (колаж РБК-Україна)
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У трьох містах Київської області погіршилася якість повітря через підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської ОВА.

Погіршення якості повітря зафіксували моніторингові пости у Вишгороді, Василькові та Обухові. Головним забруднювачем є дрібнодисперсний пил.

За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у дітей, людей поважного віку та тих, хто чутливий до подразнень.

До покращення ситуації фахівці рекомендують дотримуватися таких правил:

  • тримати вікна зачиненими;
  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.

Ситуація в інших районах Київщини

В інших населених пунктах області перевищень допустимих норм хімічних і біологічних речовин не виявлено. Рівень гамма-випромінювання в Київській області також відповідає природному фону.

Загалом моніторинг повітря здійснюють на 15 постах спостереження, при цьому у Білій Церкві він тимчасово не працює.

Нагадаємо, 30 вересня у Києві та частині Київської області через наслідки ворожих обстрілів запроваджували графіки відключень електроенергії.

Крім того, аварійні відключення світла вводили у трьох областях України.

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Київська область Васильків Обухів Вышгород
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