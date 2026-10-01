В трех городах Киевщины ухудшилось качество воздуха: где держать окна закрытыми
В трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха из-за повышенной концентрации мелкодисперсной пыли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской ОВА.
Ухудшение качества воздуха зафиксировали посты мониторинга в Вышгороде, Василькове и Обухове. Главным загрязнителем является мелкодисперсная пыль.
При длительном воздействии она может вызвать дискомфорт при дыхании у детей, людей пожилого возраста и тех, кто чувствителен к раздражениям.
До улучшения ситуации специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:
- держать окна закрытыми;
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- пить достаточно воды;
- включить воздухоочиститель на максимальный режим.
Ситуация в других районах Киевщины
В других населённых пунктах области превышений допустимых норм химических и биологических веществ не обнаружено. Уровень гамма-излучения в Киевской области также соответствует природному фону.
В целом мониторинг воздуха осуществляют на 15 постах наблюдения, при этом в Белой Церкви он временно не работает.
Напомним, 30 сентября в Киеве и части Киевской области из-за последствий вражеских обстрелов вводили графики отключений электроэнергии.
Кроме того, аварийные отключения света вводились в трех областях Украины.