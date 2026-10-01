В трех городах Киевщины ухудшилось качество воздуха: где держать окна закрытыми

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской ОВА.

Ухудшение качества воздуха зафиксировали посты мониторинга в Вышгороде, Василькове и Обухове. Главным загрязнителем является мелкодисперсная пыль.

При длительном воздействии она может вызвать дискомфорт при дыхании у детей, людей пожилого возраста и тех, кто чувствителен к раздражениям.

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

держать окна закрытыми;

ограничить пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

включить воздухоочиститель на максимальный режим.

Ситуация в других районах Киевщины

В других населённых пунктах области превышений допустимых норм химических и биологических веществ не обнаружено. Уровень гамма-излучения в Киевской области также соответствует природному фону.

В целом мониторинг воздуха осуществляют на 15 постах наблюдения, при этом в Белой Церкви он временно не работает.