У трьох містах Донецької області сьогодні можливі відключення світла: що відомо

У Слов'янську, Краматорську і Дружківці сьогодні, 31 жовтня, можливі відключення світла через відновлювальні ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Сьогодні можливі відключення електрики у Слов'янську, Краматорську і Дружківці. Внаслідок ворожих ударів по інфраструктурі рівень напруги в електромережі Донеччини знизився", - зазначив Філашкін.
За його словами, щоб уникнути аварійних ситуацій, енергетики можуть обмежити електропостачання до вказаних міст. Ці обмеження діятимуть, поки фахівці не усунуть наслідки обстрілів.
"Закликаю всіх економити електрику і не перевантажувати систему", - додав глава Донецької ОВА.
Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, війська РФ атакували Слов'янську ТЕС. Міненерго повідомило, що на Донеччині внаслідок російського авіаудару по Слов'янській ТЕС загинули двоє енергетиків. Ворожим ударом було пошкоджено обладнання інженерно-лабораторного корпусу.
Також вчора вночі під час масованого обстрілу, згідно із даними ДТЕК, росіяни атакували теплоелектростанції у різних областях, обладнання ТЕС було серйозно пошкоджено, робота з усунення наслідків продовжується. У компанії наголосили, що ця масована атака на теплоелектростанції стала третьою за жовтень.
Також раніше повідомлялось, що російські війська 28 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей, частина населених пунктів знаходиться без світла.
Окрім того, вдень 6 жовтня російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області.