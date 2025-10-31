У трьох містах Донецької області сьогодні можливі відключення світла: що відомо

"Сьогодні можливі відключення електрики у Слов'янську, Краматорську і Дружківці. Внаслідок ворожих ударів по інфраструктурі рівень напруги в електромережі Донеччини знизився", - зазначив Філашкін.

За його словами, щоб уникнути аварійних ситуацій, енергетики можуть обмежити електропостачання до вказаних міст. Ці обмеження діятимуть, поки фахівці не усунуть наслідки обстрілів.

"Закликаю всіх економити електрику і не перевантажувати систему", - додав глава Донецької ОВА.