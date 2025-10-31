В трех городах Донецкой области сегодня возможны отключения света: что известно

"Сегодня возможны отключения электричества в Славянске, Краматорске и Дружковке. Вследствие вражеских ударов по инфраструктуре уровень напряжения в электросети Донетчины снизился", - отметил Филашкин.

По его словам, чтобы избежать аварийных ситуаций, энергетики могут ограничить электроснабжение в указанные города. Эти ограничения будут действовать, пока специалисты не устранят последствия обстрелов.

"Призываю всех экономить электричество и не перегружать систему", - добавил глава Донецкой ОГА.