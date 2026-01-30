На Троєщині у Києві супермаркети почали працювати цілодобово: адреси

Як зазначають у РДА, у магазинах мешканці можуть не лише придбати продукти, а й перепочити, зігрітися та підзарядити мобільні пристрої. Частина супермаркетів працює на генераторах і забезпечує стабільну температуру навіть під час відключень електроенергії.

Які супермаркети працюють цілодобово

Сільпо:

вул. Миколи Закревського, 61/2;

вул. Оноре де Бальзака, 91/29а.

У магазинах доступні посадкові місця для 20-30 людей, столи для роботи, підзарядка гаджетів (220 В), безкоштовні чай, цукор, лимон і кип’яток, мікрохвильова піч, де можна підігріти їжу. Підвальні приміщення можуть використовуватись як найпростіші укриття. У нічний час продаж алкоголю та тютюну обмежений.

NOVUS на проспекті Червоної Калини, 85. Магазин працює цілодобово, постійно відкрита одна каса, доступні апарати з чаєм і кавою, додаткові посадкові місця та підзарядка гаджетів.

VARUS на вул. Червоної Калини, 44а. У супермаркеті забезпечено цілодобовий продаж продуктів, чай і кава, посадкові місця та можливість зарядити телефони.

АТБ:

пр-т Лісовий, 4;

вул. Каштанова, 7;

пр-т Червоної Калини, 60/10;

пр-т Червоної Калини, 89б;

вул. Оноре де Бальзака, 62;

вул. Миколи Лаврухіна, 9.

У магазинах доступний цілодобовий продаж продуктів, напої, а також підзарядка гаджетів.