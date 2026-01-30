На Троещине в Киеве супермаркеты начали работать круглосуточно: адреса

Как отмечают в РГА, в магазинах жители могут не только приобрести продукты, но и отдохнуть, согреться и подзарядить мобильные устройства. Часть супермаркетов работает на генераторах и обеспечивает стабильную температуру даже во время отключений электроэнергии.

Какие супермаркеты работают круглосуточно

Сильпо:

ул. Николая Закревского, 61/2;

ул. Оноре де Бальзака, 91/29а.

В магазинах доступны посадочные места для 20-30 человек, столы для работы, подзарядка гаджетов (220 В), бесплатные чай, сахар, лимон и кипяток, микроволновая печь, где можно подогреть еду. Подвальные помещения могут использоваться как простейшие укрытия. В ночное время продажа алкоголя и табака ограничена.

NOVUS на проспекте Красной Калины, 85. Магазин работает круглосуточно, постоянно открыта одна касса, доступны аппараты с чаем и кофе, дополнительные посадочные места и подзарядка гаджетов.

VARUS на ул. Красной Калины, 44а. В супермаркете обеспечена круглосуточная продажа продуктов, чай и кофе, посадочные места и возможность зарядить телефоны.

АТБ:

пр-т Лесной, 4;

ул. Каштановая, 7;

пр-т Красной Калины, 60/10;

пр-т Красной Калины, 89б;

ул. Оноре де Бальзака, 62;

ул. Николая Лаврухина, 9.

В магазинах доступна круглосуточная продажа продуктов, напитки, а также подзарядка гаджетов.