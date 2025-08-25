ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Троє українців у фіналі Діамантової ліги-2025: коли та де дивитися змагання в Цюриху

Понеділок 25 серпня 2025 19:21
UA EN RU
Троє українців у фіналі Діамантової ліги-2025: коли та де дивитися змагання в Цюриху Ярослава Магучих (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Троє українських легкоатлетів пробилися до фіналу сезону Діамантової ліги-2025, який відбудеться в швейцарському Цюриху. За перемогу на турнірі боротимуться Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Олег Дорощук.

Про українців на змаганнях повідомляє РБК-Україна.

Жіночі стрибки у висоту: Магучіх і Левченко у боротьбі за медалі

Україна буде представлена одразу двома спортсменками у жіночому фіналі.

Для Ярослави Магучіх це п’ятий поспіль вирішальний етап Діамантової ліги, де вона тричі поспіль здобувала "золото" у 2022–2024 роках.

Юлія Левченко виходить у фінал вшосте у кар’єрі. На її рахунку три "срібла" змагань - у 2017, 2018 та 2019 роках.

У сезоні-2025 Магучіх набрала 35 залікових балів і посіла третє місце у рейтингу стрибунок. Вона виборола п’ять медалей: три "золота" (Сямень, Шанхай, Сілезія) та два "срібла" (Париж, Стокгольм).

Левченко завершила відбір на шостій позиції з 18 балами, тричі фінішувавши четвертою та ще двічі опинившись поза чільною п’ятіркою.

Серед головних суперниць українських спортсменок - австралійки Елеанор Паттерсон і Нікола Олеслагерс, британка Морган Лейк та німкеня Крістіна Гонзель.

Остання є однією з трьох стрибунок сезону, які долали планку на висоті 2.00 м і вище, нарівні з Олеслагерс (2.01 м) та Магучіх (2.02 м).

Чоловічі стрибки: другий фінал поспіль для Дорощука

У чоловічих стрибках у висоту Україну представить Олег Дорощук. Завдяки перемозі на етапі в Брюсселі він піднявся на четверту позицію рейтингу та вийшов до фіналу.

Для українця це вже другий фінал поспіль - у 2024 році він став віцечемпіоном турніру з результатом 2.31 м.

Лідером сезону є олімпійський чемпіон Парижа новозеландець Геміш Керр, на рахунку якого 34 очки та дві перемоги на етапах у Рабаті та Сілезії.

До кола претендентів також входять ямаєць Ромейн Бекфорд, американці Джувон Гаррісон та Шелбі Мак’юен, а також італієць Марко Фассінотті.

Де і коли дивитися фінал

Фінал Діамантової ліги відбудеться у Цюриху та триватиме два дні. Змагання з жіночих стрибків у висоту пройдуть у перший день фіналу.

В Україні пряму трансляцію забезпечує "Суспільне Спорт", а також місцеві канали "Суспільного".

Раніше ми писали, як Магучіх побила рекорд Левченко та виграла етап Діамантової ліги у польській Сілезії.

Також читайте, що сказала Магучіх про тріумф на Олімпіаді у Парижі рік тому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетика Ярослава Магучіх
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили