Троє українських журналістів стали лауреатами премії Пулітцера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Премії у Twitter .

8 травня, Колумбійський університет за рекомендацією Ради Пулітцерівських премій оголосив лауреатів премії, серед них троє журналістів з України: фотожурналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка та журналістка Василіса Степаненко. Вони висвітлювали події в Маріуполі.

Варто зазначити, що Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики та театру. Її заснували на честь видавця Джозефа Пулітцера у 1917 році, який перед смертю пожертвував 2 мільйони доларів на створення цієї премії, залишивши гроші Колумбійському університету після своєї смерті.