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Троє українських журналістів стали лауреатами премії Пулітцера

Фото: українці стали луареатами премії Пулітцера (facebook.com/pulitzerprizes)
Автор: Максим Шушко

Українські журналісти опинилися серед лауреатів Пулітцерівської премії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Премії у Twitter.

8 травня, Колумбійський університет за рекомендацією Ради Пулітцерівських премій оголосив лауреатів премії, серед них троє журналістів з України: фотожурналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка та журналістка Василіса Степаненко. Вони висвітлювали події в Маріуполі.

Варто зазначити, що Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики та театру. Її заснували на честь видавця Джозефа Пулітцера у 1917 році, який перед смертю пожертвував 2 мільйони доларів на створення цієї премії, залишивши гроші Колумбійському університету після своєї смерті.

У 2022 році Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів "За відвагу, витривалість і відданість правді".

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй назвали кількість загиблих мирних жителів в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

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