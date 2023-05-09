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Трое украинских журналистов стали лауреатами премии Пулитцера

Фото: украинцы стали луареатами премии Пулитцера (facebook.com/pulitzerprizes)
Автор: Максим Шушко

Украинские журналисты оказались среди лауреатов Пулитцеровской премии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Премии в Twitter.

8 мая Колумбийский университет по рекомендации Совета Пулитцеровских премий объявил лауреатов премии, среди них трое журналистов из Украины: фотожурналисты Мстислав Чернов и Евгений Малолетка и журналистка Василиса Степаненко. Они освещали события в Мариуполе.

Следует отметить, что Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Ее основали в честь издателя Джозефа Пулитцера в 1917 году, перед смертью пожертвовавшего 2 миллиона долларов на создание этой премии, оставив деньги Колумбийскому университету после своей смерти.

В 2022 году Пулитцеровская премия объявила о специальной награде для украинских журналистов "За отвагу, выносливость и верность правде".

Напомним, в Организации Объединенных Наций было названо количество погибших мирных жителей в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России.

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