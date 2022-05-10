Пулитцеровская премия объявила о специальной номинации для украинских журналистов
Пулитцеровская премия объявила о специальной награде для украинских журналистов "За отвагу, выносливость и преданность правде".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Премии в Twitter.
Отметим, что Пулитцеровская премия - одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Ее основал издатель Джозеф Пулитцер.
Первая награда была вручена в 1917 году. Лауреатом премии стал американский журналист Герберт Байярд Своуп за серию материалов в газете The New York World.
До 2017 года размер премии составлял 10 тысяч долларов, но потом вознаграждение увеличили до 15 тысяч.
Напомним, журналисты, работавшие в Мариуполе, получили международную премию "За свободу слова".
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