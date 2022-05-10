ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пулитцеровская премия объявила о специальной номинации для украинских журналистов

Новина українською →
Вторник 10 мая 2022 00:43
Пулитцеровская премия объявила о специальной номинации для украинских журналистов Фото: Пулитцеровская премия объявила о специальной награде для украинских журналистов (facebook.com/pulitzerprizes)
Автор: Роман Мирончук

Пулитцеровская премия объявила о специальной награде для украинских журналистов "За отвагу, выносливость и преданность правде".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Премии в Twitter.

Отметим, что Пулитцеровская премия - одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Ее основал издатель Джозеф Пулитцер.

Первая награда была вручена в 1917 году. Лауреатом премии стал американский журналист Герберт Байярд Своуп за серию материалов в газете The New York World.

До 2017 года размер премии составлял 10 тысяч долларов, но потом вознаграждение увеличили до 15 тысяч.

Напомним, журналисты, работавшие в Мариуполе, получили международную премию "За свободу слова".

Мы также писали о том, что на Оскаре почтили минутой молчания жертв войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
премия
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта