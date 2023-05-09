Троє українських журналістів стали лауреатами премії Пулітцера
Українські журналісти опинилися серед лауреатів Пулітцерівської премії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Премії у Twitter.
8 травня, Колумбійський університет за рекомендацією Ради Пулітцерівських премій оголосив лауреатів премії, серед них троє журналістів з України: фотожурналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка та журналістка Василіса Степаненко. Вони висвітлювали події в Маріуполі.
Варто зазначити, що Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики та театру. Її заснували на честь видавця Джозефа Пулітцера у 1917 році, який перед смертю пожертвував 2 мільйони доларів на створення цієї премії, залишивши гроші Колумбійському університету після своєї смерті.
У 2022 році Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів "За відвагу, витривалість і відданість правді".
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