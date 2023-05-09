Трое украинских журналистов стали лауреатами премии Пулитцера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Премии в Twitter .

8 мая Колумбийский университет по рекомендации Совета Пулитцеровских премий объявил лауреатов премии, среди них трое журналистов из Украины: фотожурналисты Мстислав Чернов и Евгений Малолетка и журналистка Василиса Степаненко. Они освещали события в Мариуполе.

Следует отметить, что Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Ее основали в честь издателя Джозефа Пулитцера в 1917 году, перед смертью пожертвовавшего 2 миллиона долларов на создание этой премии, оставив деньги Колумбийскому университету после своей смерти.