Трое украинских военных получили ранения в зоне ООС

На Донбассе в течение прошлых суток, 11 июня, в результате обстрелов со стороны боевиков трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз с применением запрещенных минскими соглашениями 122-мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечает пресс-центр.

В частности, противник 17 раз обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" возле населенных пунктов Водяное, Лебединское, Пески, Павлополь, Авдеевка, Гнутово, Марьинка, Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз у н. п. Попасная, Крымское, Станица Луганская, Гладосово, Золотое, Новолуганское, Пивденное.

"В результате вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 11 июня двое оккупантов уничтожены и 7 ранены", - заявили в штабе.

От начала суток в среду, 12 июня, противник обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза у н.п. Водяное, Старогнатовка, Новгородское, Зайцево. Украинские военные заявляют, что придерживаются условий прекращения огня.



Напомним, в субботу, 8 июня, российские оккупационные войска сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня.