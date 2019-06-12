Троє українських військових дістали поранення в зоні ООС

На Донбасі протягом минулої доби, 11 червня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків троє українських військових дістали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що за добу збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них сім разів із застосуванням заборонених мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм.

"Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначає прес-центр.

Зокрема, противник 17 разів обстріляв українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля населених пунктів Водяне, Лебединське, Піски, Павлопіль, Авдіївка, Гнутове, Мар'їна, Широкине.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів біля н. п. Попасна, Кримське, Станиця Луганська, Гладосове, Золоте, Новолуганське, Південне.

"Внаслідок ворожих обстрілів три українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 11 червня двох окупантів знищено та 7 поранено", - заявили в штабі.

Від початку доби середи, 12 червня, противник обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази біля н.п. Водяне, Старогнатівка, Новгородське, Зайцеве. Українські військові заявляють, що дотримуються умов припинення вогню.



Нагадаємо, у суботу, 8 червня, російські окупаційні війська зірвали домовленості щодо розведення сил та засобів поблизу Станиці Луганської, яке було заплановане на 16 червня.