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На Донбассе ранены двое украинских военных

Новости » Общество    11.06.2019 - 18:56
На Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики пять раз нарушили режим тишины

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил 11 июня враг пять раз нарушил режим прекращения огня, двое военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, из них в районе Широкино, Водяное, вблизи Песков.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил, а именно в районе населенного пункта Пивденное.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе в понедельник, 10 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов.

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