Трое топ-чиновников США должны дать показания об импичменте Трампа

Трое топ-чиновников США должны дать показания об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Сообщается, что Тимоти Моррисон, специальный помощник президента и старший директор Совета национальной безопасности по вопросам Европы и России выступит перед конгрессменами в четверг, 31 октября.

“Ожидается, что посол Филип Рикер выступит на закрытом заседании в субботу (26 октября), а Чарльз Куперман, бывший заместитель помощника президента по вопросам национальной безопасности появится на закрытом заседании в понедельник (28 октября)”, - говорится в сообщении.

Моррисон упоминался во время дачи показаний временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора как человек, который сможет подтвердить все его заявления о Трампе.

Тейлор конкретно описал телефонный звонок с Моррисоном, в котором тот предположительно сказал, что посол США в ЕС Гордон Сондленд, обсудил “quid pro quo” (“услуга за услугу”) с Андреем Ермаком, представителем Президента Украины Владимира Зеленского.

"Во время того же телефонного звонка, который я имел с Моррисоном, он рассказывал о разговоре, которую посол Сондленд провел с Ермаком", - заявил Тейлор во вторник.

Напомним, глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, Конгресс США для дачи показаний по делу об импичментеТрампа вызвали по меньшей мере пять нынешних и бывших высокопоставленных должностных лиц администрации США.

Как сообщало РБК-Украина, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента через телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.