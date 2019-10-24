Троє топ-чиновників США мають дати свідчення щодо імпічменту Трампа

Троє топ-чиновників США мають дати свідчення щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Зазначається, що Тімоті Моррісон, спеціальний помічник президента та старший директор Ради національної безпеки з питань Європи та Росії, виступить перед конгресменами у четвер, 31 жовтня.

“Очікується, що посол Філіп Рікер виступить на закритому засіданні в суботу (26 жовтня), а Чарльз Куперман, колишній заступник помічника президента з питань національної безпеки з’явиться на закритому засіданні у понеділок (28 жовтня)”, - йдеться у повідомленні.

Також Моррісон згадувався під час надання свідчень тимчасово повіреного США в Україні Вільяма Тейлора як людина, яка зможе підтвердити всі його заяви про Трампа.

Тейлор конкретно описав телефонний дзвінок з Моррісоном, в якому той імовірно сказав, що посол США в ЄС Гордон Сондленд, обговорив “quid pro quo” (“послуга за послугу”) з Андрієм Єрмаком, представником Президента України Володимира Зеленського.

"Під час того ж телефонного дзвінка, який я мав з Моррісоном, він розповідав про розмову, яку посол Сондленд провів з Єрмаком", - заявив Тейлор у вівторок.

Нагадаємо, голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

Крім того, Конгрес США для дачі свідчень у справі про імпічмент Трампа викликали щонайменше п'ять нинішніх і колишніх високопосадовців адміністрації США.

Як повідомляло РБК-Україна, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.