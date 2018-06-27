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Трое погибших на Донбассе военных оказались служащими 93 ОМБр из Харькова

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 21:13
Иллюстративное фото (facebook.com/93OMBR)
Иллюстративное фото (facebook.com/93OMBR)

Погибшие бойцы ОМБр будут представлены к государственным наградам

Трое погибших на Донбассе военнослужащих, которые получили смертельных ранений в среду, 27 июня, в результате обстрелов, служили в 93 отдельной механизированной бригаде (ОМБр) "Холодный Яр", которая дислоцируется в Харькове. Об этом сообщили в Омбре на странице в Facebook.

"Сегодня в нашей бригаде произошла трагедия. Во время огневого налета противника на наши позиции в районе Богдановки получили ранения, не совместимые с жизнью, трое наших военнослужащих. Командование и личный состав 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр выражает соболезнования родным и близким погибших в бою собратьев", - сообщили в бригаде.

Также отметили, что погибшие бойцы будут представлены к государственным наградам.

 

Сегодня в нашей бригаде произошла трагедия. Во время огневого налета противника на наши позиции в районе Богдановки...

Опубликовано 93-тя ОМБр Середа, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее в штабе Объединенных сил сообщили, что на Донбассе с начала суток 27 июня погибли трое украинских военнослужащих. Еще один получил ранения.

На Донбассе погибли трое украинских военных, - ООС В ОБСЕ зафиксировали 215 взрывов на Донбассе
Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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