Трое погибших на Донбассе военных оказались служащими 93 ОМБр из Харькова

Погибшие бойцы ОМБр будут представлены к государственным наградам

Трое погибших на Донбассе военнослужащих, которые получили смертельных ранений в среду, 27 июня, в результате обстрелов, служили в 93 отдельной механизированной бригаде (ОМБр) "Холодный Яр", которая дислоцируется в Харькове. Об этом сообщили в Омбре на странице в Facebook.

"Сегодня в нашей бригаде произошла трагедия. Во время огневого налета противника на наши позиции в районе Богдановки получили ранения, не совместимые с жизнью, трое наших военнослужащих. Командование и личный состав 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр выражает соболезнования родным и близким погибших в бою собратьев", - сообщили в бригаде.

Также отметили, что погибшие бойцы будут представлены к государственным наградам.

Сегодня в нашей бригаде произошла трагедия. Во время огневого налета противника на наши позиции в районе Богдановки... Опубликовано 93-тя ОМБр Середа, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее в штабе Объединенных сил сообщили, что на Донбассе с начала суток 27 июня погибли трое украинских военнослужащих. Еще один получил ранения.