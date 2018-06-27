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Інтерв'ю

На Донбасі загинули троє українських військових, - ООС

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 19:38
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Також у результаті активних бойових дій у районі Водяного ще один військовий отримав поранення

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) упродовж поточної доби, 27 червня 2018 року загинуло троє українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС.

Зазначається, що російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, 4 рази із забороненої мінськими домовленостями зброї.

"На Маріупольському напрямку наші позиції біля Богданівки бойовики російських окупаційних військ випробовували на міць 122-мм артилерійськими снарядами  Внаслідок обстрілів внаслідок обстрілу троє українських військовослужбовців отримали порання несумісні із життям", - повідомили у штабі.

Також у результаті активних бойових дій у районі населеного пункту Водяне ще один захисник України отримав поранення. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, на Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де позиції українських військових обстрілювали із 82-мм міномету. На Донецькому напрямку противник вів турбуючий вогонь по захисниках Мар'їнки зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у зоні ООС за минулу добу, 26 червня 2018 року, загинув один український військовий, ще 2 поранено.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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