Троє загиблих на Донбасі військових виявились службовцями 93 ОМБр з Харкова

Загиблі бійці ОМБр будуть представлені до державних нагород

Троє загиблих на Донбасі військовослужбовців, які зазнали смертельних поранень у середу, 27 червня, внаслідок обстрілів, служили у 93 окремій механізованій бригаді (ОМБр) "Холодний Яр", що дислокується у Харкові. Про це повідомили в ОМБр на сторінці у Facebook.

"Сьогодні у нашій бригаді сталася трагедія. Під час вогневого нальоту противника на наші позиції в районі Богданівки отримали поранення, не сумісні з життям, троє наших військовослужбовців. Командування та особовий склад 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр висловлює співчуття рідним та близьким загиблих у бою побратимів", - повідомили в бригаді.

Також зазначили, що загиблі бійці будуть представлені до державних нагород.

Сьогодні у нашій бригаді сталася трагедія. Під час вогневого нальоту противника на наші позиції в районі Богданівки... Опубліковано 93-тя ОМБр Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше у штабі Об'єднаних сил повідомили, що на Донбасі з початку доби 27 червня загинули троє українських військовослужбовців. Ще один дістав поранення.