За даними КМВА, внаслідок атаки загинули троє людей. Ще двоє дістали поранення, їм надають медичну допомогу.

Росіяни кілька разів вдарили по Києву балістичними ракетами: близько 01:20, 02:00, а вранці близько 06:22. Після ударів загорілися будівлі в Оболонському та Подільському районах, а в Голосіївському районі влучання сталося на території об'єкта інфраструктури.

За словами мера столиці Віталія Кличка, пошкоджено Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости, а в Південний міст сталося повторне влучання. Рух між берегами ускладнено, тож мер закликав киян без потреби не виїжджати в місто на власних авто, а підприємства - перевести працівників на дистанційну роботу.

Також, за даними Кличка, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Оновлено 7:30

За словами Віталія Кличка, загиблі, за попередньою інформацією, - працівники "Київводоканалу". Кількість постраждалих зросла: попередньо, їх близько 15. Медики надають допомогу на місці.