В результате атаки россиян на Киев 20 ноября погибли три человека, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и мэра Киева Виталия Кличко.
По данным КМВА, в результате атаки погибли три человека. Еще двое получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.
Россияне несколько раз ударили по Киеву баллистическими ракетами: около 01:20, 2:00, а утром около 06:22. После ударов загорелись здания в Оболонском и Подольском районах, а в Голосеевском районе попадание произошло на территории объекта инфраструктуры.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, повреждены Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты, а в Южный мост произошло повторное попадание. Движение между берегами затруднено, поэтому мэр призвал киевлян без необходимости не выезжать в город на собственных авто, а предприятия - перевести работников на дистанционную работу.
Также, по данным Кличко, поврежден объект критической инфраструктуры.
Обновлено 7:30
По словам Виталия Кличко, погибшие, по предварительной информации, - работники "Киевводоканала". Число пострадавших возросло: предварительно, их около 15. Медики оказывают помощь на месте.
Массированная атака произошла менее чем через сутки после предварительного удара по столице. Днем 19 ноября оккупанты ударили по Киеву дронами-камикадзе, а впоследствии на Подоле вспыхнули квартиры. Тогда погиб 26-летний молодой человек.