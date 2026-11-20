По данным КМВА, в результате атаки погибли три человека. Еще двое получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Россияне несколько раз ударили по Киеву баллистическими ракетами: около 01:20, 2:00, а утром около 06:22. После ударов загорелись здания в Оболонском и Подольском районах, а в Голосеевском районе попадание произошло на территории объекта инфраструктуры.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, повреждены Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты, а в Южный мост произошло повторное попадание. Движение между берегами затруднено, поэтому мэр призвал киевлян без необходимости не выезжать в город на собственных авто, а предприятия - перевести работников на дистанционную работу.

Также, по данным Кличко, поврежден объект критической инфраструктуры.

Обновлено 7:30

По словам Виталия Кличко, погибшие, по предварительной информации, - работники "Киевводоканала". Число пострадавших возросло: предварительно, их около 15. Медики оказывают помощь на месте.