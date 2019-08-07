Трое арестованных участников акций в Москве объявили голодовку в СИЗО

Фото: митинг в Москве (twitter.com/novaya_gazeta/)

Они были задержаны 27 июля

Трое арестованных за участие в акциях протеста в Москве 27 июля объявили голодовку в СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, голодовку объявили 21-летний житель Москвы Самариддин Раджабов, 28-летний Кирилл Жуков и 34-летний Алексей Миняйло.

По словам адвоката, Раджабов отказался от приема пищи с 1 августа в знак протеста против обвинений и из солидарности с другими обвиняемыми. Он продолжает пить жидкости, в том числе чай с сахаром.

Согласно выдвинутым обвинениям, Раджабов причинил боль сотруднику Росгвардии в защитной экипировке, бросив в него пластиковую бутылку. Он обвиняется так же в участии в массовых беспорядках. Сам он говорит, что не принимал участия в митинге, оказавшись в центре Москвы случайно.

Как известно, 27 июля и 3 августа в Москве проходили массовые несанкционированные акции протеста, во время которых вместе было задержало около 2 тыс. людей.

Напомним, количество задержанных в Москве в субботу, 3 августа, во время акции возле мэрии против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу выросло до 828 человек.

РБК-Украина писало, что российские суды уже вынесли решения об арестах не менее 40 человек, задержанных на акциях в Москве накануне выборов в Мосгордуму.