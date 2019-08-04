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Количество задержанных на митинге в Москве возросло до почти 830

Новости » Общество    04.08.2019 - 02:59
Количество задержанных на митинге в Москве возросло до почти 830
Фото: митинг в Москве (twitter.com/novaya_gazeta/)

Среди задержанных - 81 несовершеннолетний

Количество задержанных в Москве в субботу, 3 августа, во время акции возле мэрии против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу возросло до 828 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Всего в акции, по данным  МВД, приняли участие 1500 человек. Вероятно, в действительности на акцию вышло гораздо больше людей. МВД в конце дня сообщило о 600 задержанных на акции.

Также сообщается о 18 пострадавших, избитых сотрудниками полиции. Среди задержанных 81 несовершеннолетний и 14 журналистов.

Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП); неповиновение требованиям сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Им грозят штрафы и до пятнадцати суток ареста.

Ранее сообщалось. что вВ Москве в субботу, 3 августа, во время акции возле мэрии против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу задержали 685 человек.

РБК-Украина писало, что российские суды уже вынесли решения об арестах не менее 40 человек, задержанных на акциях в Москве накануне выборов в Мосгордуму. 

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