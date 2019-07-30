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В РФ арестовали около 40 человек, задержанных на протестах в Москве

Новости » Общество    30.07.2019 - 03:29
В РФ арестовали около 40 человек, задержанных на протестах в Москве
Фото: митинг в Москве (twitter.com/Sergey_Elkin)

Среди арестантов есть депутаты и кандидаты в Мосгордуму, суды продолжаются

Российские суды уже вынесли решения об арестах не менее 40 человек, задержанных на акциях в Москве накануне выборов в Мосгордуму. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт мониторинга политических преследований "ОВД-Инфо". 

Акции с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов продолжаются уже две недели. В воскресенье, 28 июля, стало известно о почти 1400 задержанных на митингах, прошенших днем ранее. В понедельник начались суды в отношении задержанных.

Не менее 40 человек уже арестованы. Среди них кандидаты в депутаты Мосгоордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Александр Соловьев, политик Владимир Милов.

Еще 79 человек обязали выплатить штрафы на общую сумму 1 339 000 рублей. По данным ОВД, число задержанных составило 1371 человек, что является худшим результатом протестной акции за последние семь лет.

Причиной митинга стал недопуск независимых кандидатов к выборам. Избирком признал якобы недействительными подписи в поддержку этих кандидатов.Выборы должны состояться 8 сентября.

Напомним, государственный министр по делам Европы в Министерстве иностранных дел Германии Михаэль Рот резко осудил действия полиции в ходе акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Москве. Подавление акций протестов в России он назвал ударом по демократии.

 

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