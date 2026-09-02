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ТРК City Mall у Запоріжжі тимчасово закривається: коли може відновити роботу

13:35 02.09.2026 Ср
1 хв
Торговельно-розважальний комплекс призупинив роботу через безпекову ситуацію в місті
aimg Анастасія Мацепа
Фото: ТРК City Mall у Запоріжжі тимчасово призупиняє роботу (citymall.ua)

ТРК City Mall у Запоріжжі, яким управляє компанія Arricano, тимчасово призупинив роботу для відвідувачів. Комплекс не працюватиме до кінця вересня через поточну безпекову ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію ритейлерів України.

В Arricano пояснили, що протягом останнього місяця ворог суттєво збільшив кількість ударів по цивільних обʼєктах, зокрема торговельних комплексах.

Окремим фактором став удар по гіпермаркету ''Епіцентр'', який розташований безпосередньо поряд із City Mall у Запоріжжі.

''Це дуже непросте рішення, та безпека відвідувачів і орендарів для нас є найбільшою цінністю'', – зазначили в компанії.

У Arricano також повідомили, що команда ТРК продовжить стежити за безпековою ситуацією у місті та підтримуватиме постійний контакт з орендарями.

Наприкінці вересня компанія додатково оцінить ситуацію та окремо повідомить про подальший режим роботи торговельного комплексу.

Нагадаємо, 28 серпня Росія вдарила по останньому працюючому "Епіцентру" в Запоріжжі. Того ж дня ворог знищив лікеро-горілчаний завод "Хортиця".

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