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Тризуб над Чорним морем: французькі Mirage 2000 здійснили феєричний політ

Ілюстративне фото: французькі Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили демонстраційний політ над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначили у Повітряних силах, особливістю польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України.

"Цей маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24", - пишуть Повітряні сили.

 Фото: французькі Mirage 2000 здійснили феєричний політ над Україною (t.me/kpszsu)

Зазначається, що його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу.

"Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною. Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників", - підписано фото.

Mirage для України

Президент Франції Еммануель Макрон ще торік заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. Спочатку очікувалося, що поставки розпочнуться наприкінці 2024 року.

Однак уже 6 лютого цього року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про надходження перших бойових літаків в Україну.

А вже 7 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Mirage вперше були задіяні для захисту українського неба від російських ракет і безпілотників.

Детально про французькі винищувачі, які отримала Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

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