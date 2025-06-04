Тризуб над Чорним морем: французькі Mirage 2000 здійснили феєричний політ

Як зазначили у Повітряних силах, особливістю польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України.

"Цей маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24", - пишуть Повітряні сили.

Фото: французькі Mirage 2000 здійснили феєричний політ над Україною (t.me/kpszsu)

Зазначається, що його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу.

"Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною. Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників", - підписано фото.