Трезубец над Черным морем: французские Mirage 2000 совершили феерический полет

Французские истребители Mirage 2000 совершили демонстрационный полет над Черным морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отметили в Воздушных силах, особенностью полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, который символически представлял трезубец, национальный герб Украины.
"Этот маршрут сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24", - пишут Воздушные силы.
Отмечается, что его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру.
"Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной. Для Украины этот жест имеет больше, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников", - подписано фото.
Президент Франции Эммануэль Макрон еще в прошлом году заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. Сначала ожидалось, что поставки начнутся в конце 2024 года.
Однако уже 6 февраля этого года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о поступлении первых боевых самолетов в Украину.
А уже 7 марта Воздушные силы ВСУ сообщили, что Mirage впервые были задействованы для защиты украинского неба от российских ракет и беспилотников.
Подробно о французских истребителях, которые получила Украина, - в материале РБК-Украина.
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