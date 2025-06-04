Трезубец над Черным морем: французские Mirage 2000 совершили феерический полет

Как отметили в Воздушных силах, особенностью полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, который символически представлял трезубец, национальный герб Украины.

"Этот маршрут сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24", - пишут Воздушные силы.

Фото: французские Mirage 2000 совершили феерический полет над Украиной (t.me/kpszsu)

Отмечается, что его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру.

"Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной. Для Украины этот жест имеет больше, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников", - подписано фото.