"Тривожна" карта: українців попереджають про небезпечну погоду в більшості областей

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому зараз зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.

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