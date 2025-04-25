"Тривожна" карта: українців попереджають про небезпечну погоду в більшості областей

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили громадян про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Вони можуть "накрити" значну частину областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.
Згідно з попередженням Укргідрометцентру, найближчими днями, впродовж вихідних і на початку наступного тижня погода в Україні у багатьох регіонах принесе:
Сьогодні, 25 квітня, ймовірні грози:
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.
Заморозки на поверхні ґрунту (0-5°C) очікуються:
"І рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.
Крім того, заморозки у повітрі (0-3°C) можуть бути вночі 28 квітня:
"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому зараз зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.
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