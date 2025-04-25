"Тревожная" карта: украинцев предупреждают об опасной погоде в большинстве областей

Напомним, ранее мы рассказывали, почему сейчас снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.

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