"Тревожная" карта: украинцев предупреждают об опасной погоде в большинстве областей

В Украинском гидрометеорологическом центре предупредили граждан об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Они могут "накрыть" значительную часть областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Согласно предупреждению Укргидрометцентра, в ближайшие дни, в течение выходных и в начале следующей недели погода в Украине во многих регионах принесет:
Сегодня, 25 апреля, вероятны грозы:
"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.
Заморозки на поверхности почвы (0-5°C) ожидаются:
"І уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.
Кроме того, заморозки в воздухе (0-3°C) могут быть ночью 28 апреля:
"II уровень опасности, оранжевый", - отметили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему сейчас снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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