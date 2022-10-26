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Тривога по всій Україні. З аеродромів у Білорусі злітають винищувачі РФ: що відомо

Фото: російські винищувачі піднялися до неба (wikipedia.org)
Автор: Юлія Бойко

Увечері 26 жовтня 2022 року по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє про вильоти російських винищувачів з білоруських аеродромів.

РБК-Україна слідкує за ситуацією з повітряною тривогою.

Повітряна тривога

Після 17:30 на території України було оголошено масову повітряну тривогу. Надалі деякі регіони давали відбій, але станом зараз всі вони, за винятком окупованого Криму, "червоні".

Фото: мапа повітряних тривог станом на 18:50 (alerts.in.ua)

Російські винищувачі піднялися в небо

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", близько 17:30 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К Повітряно-космічних сил Російської Федерації з реєстраційним номером RF-92333. Також було помічено проліт винищувача в районі Молодечно.

Після цього три винищувачі злетіли з аеродрому у Барановичах. Усі вони вилетіли у південному напрямку. Літаки помітили у Кличові, Солігорську, Слуцьку та Любані.

Перший МіГ-31К з номером RF-92333 пробув у повітрі рівно одну годину і не здійснював жодних пусків.

Станом на 19:00 злетів ще один літак з аеродрому Мачуліщи та два у Барановичах. Прольоти спостерігають у Слуцьку та Орші.

Зазначимо, сьогодні українські сили збили черговий російський гелікоптер у Херсонській області. Повітряну мету вдалося вразити у Бериславському районі.

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