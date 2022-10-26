Тревога по всей Украине. С аэродромов в Беларуси взлетают истребители РФ: что известно

Воздушная тревога

После 17:30 на территории Украины была объявлена массовая воздушная тревога. В дальнейшем некоторые регионы давали отбой, но по состоянию на сейчас все они, за исключением оккупированного Крыма, "красные".

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 18:50 (alerts.in.ua)

Российские истребители поднялись в небо

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", около 17:30 с аэродрома Мачулищи взлетел МиГ-31К Воздушно-космических сил Российской Федерации с регистрационным номером RF-92333. Также был замечен пролет истребителя в районе Молодечно.

После этого три истребителя взлетели с аэродрома в Барановичах. Все они вылетели в южном направлении. Самолеты заметили в Кличеве, Солигорске, Слуцке и Любани.

Первый МиГ-31К с номером RF-92333 пробыл в воздухе ровно один час и не осуществлял никаких пусков.

По состоянию на 19:00 взлетел еще один самолет с аэродрома Мачулищи и два в Барановичах. Пролеты наблюдают в Слуцке и Орше.

Обновлено на 20:00

Почти по всей Украине объявили отбой воздушной тревоги, кроме Николаевской и Луганской областей.