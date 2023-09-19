Тривога тривала понад 2 години, пожежу досі гасять. Подробиці нічного обстрілу Львова

"Під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години, Львівську область атакували дрони-камікадзе типу "шахед", - розповів він.

Робота ППО

За словами Козицького, за попередньою інформацією, у напрямку регіону летіли 18 ворожих БПЛА.

"15 із них збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у ППО області", - зазначив очільник ОВА.

Наслідки атаки

Як розповів Козицький, є три влучання у промислові склади у Львові, на щастя, без загиблих.

"Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала", - додав він

На складах є загоряння у чотирьох локаціях, пожежу досі гасять.

"Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", - зазначив голова ОВА.

Обстріл України 19 вересня

У багатьох областях України 19 вересня було оголошено повітряну тривогу. Було попередження про підліття кількох груп ворожих ударних дронів. Зокрема, вибухи лунали у Кривому Розі, Львові та на Хмельниччині. Повідомлялося про роботу ППО. Пізніше стало відомо, що у Львові після атаки БПЛА почалася масштабна пожежа, з-під завалів дістали двох людей, чоловік у тяжкому стані.

Як розповіли у Повітряних силах, окупанти запустили по Україні 30 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету "Іскандер-М". Силам ППО вдалося збити 27 "шахедів" та один розвідувальний БПЛА. Балістична ракета "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу, також було збито.