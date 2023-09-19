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Тревога длилась более 2 часов, пожар до сих пор гасят. Подробности ночного обстрела Львова

Фото: в ОВА рассказали о последствиях обстрела Львова 19 сентября (dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью Львов атаковали дроны-камикадзе "шахед", тревога продолжалась 2,5 часа. Из-за попадания дронов в промышленные склады возник пожар, его до сих пор тушат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во время воздушной тревоги, которая началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа, Львовскую область атаковали дроны-камикадзе типа "шахед", - рассказал он.

Работа ПВО

По словам Козицкого, по предварительной информации, в направлении региона летели 18 вражеских БПЛА.

"15 из них сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут немного измениться, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у ПВО области", - отметил глава ОВА.

Последствия атаки

Как рассказал Козицкий, есть три попадания в промышленные склады во Львове, к счастью, без погибших.

"Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась", - добавил он.

На складах есть возгорание в четырех локациях, пожар до сих пор тушат.

"Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили", - отметил глава ОВА.

Обстрел Украины 19 сентября

Во многих областях Украины 19 сентября была объявлена воздушная тревога. Было предупреждение о подлете нескольких групп вражеских ударных дронов. В частности, взрывы раздавались в Кривом Роге, Львове и в Хмельницкой области. Сообщалось о работе ПВО. Позже стало известно, что во Львове после атаки БПЛА начался масштабный пожар, из-под завалов достали двух человек, мужчина в тяжелом состоянии.

Как рассказали в Воздушных силах, оккупанты запустили по Украине 30 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету "Искандер-М". Силам ПВО удалось сбить 27 "шахедов" и один разведывательный БПЛА. Баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога, также была сбита.

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Львов