Тривога тривала понад 12 годин: наслідки атаки РФ на Київську область

Атака РФ на Україну

Російські війська атакували Україну в ніч проти 16 жовтня ракетами та дронами. Окупанти запустили по Україні дві ракети та 136 дронів.

Зокрема, вибухи лунали в Київській області, працювала ППО, яка загалом збила 51 дрон та ракети.

При цьому, у Тернопільській області загарбники атакували об'єкт промисловості. Почалася сильна пожежа.

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