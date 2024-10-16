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Тривога тривала понад 12 годин: наслідки атаки РФ на Київську область

Фото: відомі наслідки атаки РФ на Київську область 16 жовтня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через атаку російських дронів у ніч на 16 жовтня в Київській області є пошкодження. Тривога в регіоні тривала понад 12 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Ворог вкотре масовано атакував Київщину БПЛА. Тривога тривала більше 12 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", - розповів він. 

За даними голови ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, постраждалих немає, але без пошкоджень не обійшлося.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з садових товариств сталося загоряння приватного будинку. Пожежа ліквідована", - додав Кравченко.

Наразі відомо, що будівля будинку зруйнована, також згорів автомобіль, що знаходився поруч, пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан.  

Атака РФ на Україну

Російські війська атакували Україну в ніч проти 16 жовтня ракетами та дронами. Окупанти запустили по Україні дві ракети та 136 дронів.

Зокрема, вибухи лунали в Київській області, працювала ППО, яка загалом збила 51 дрон та ракети.

При цьому, у Тернопільській області загарбники атакували об'єкт промисловості. Почалася сильна пожежа.

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Київська областьППОВійна в УкраїніДрони