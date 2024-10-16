Тревога длилась больше 12 часов: последствия атаки РФ на Киевскую область

Из-за атаки российских дронов в ночь на 16 октября в Киевской области есть повреждения. Тревога в регионе длилась больше 12 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.
"Враг в очередной раз массированно атаковал Киевскую область БПЛА. Тревога продолжалась более 12 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", - рассказал он.
По данным главы ОВА, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, пострадавших нет, но без повреждений не обошлось.
"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из садовых обществ произошло возгорание частного дома. Пожар ликвидирован", - добавил Кравченко.
Сейчас известно, что здание дома разрушено, также сгорел находившийся рядом автомобиль, поврежден еще один дом, хозяйственные помещения и забор.
Российские войска атаковали Украину в ночь на 16 октября ракетами и дронами. Оккупанты запустили по Украине две ракеты и 136 дронов.
В частности, взрывы раздавались в Киевской области, работала ПВО, которая в общей сложности сбила 51 дрон и ракеты.
При этом, в Тернопольской области захватчики атаковали объект промышленности. Начался сильный пожар.
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