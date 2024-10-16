Тревога длилась больше 12 часов: последствия атаки РФ на Киевскую область

"Враг в очередной раз массированно атаковал Киевскую область БПЛА. Тревога продолжалась более 12 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", - рассказал он.

По данным главы ОВА, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, пострадавших нет, но без повреждений не обошлось.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из садовых обществ произошло возгорание частного дома. Пожар ликвидирован", - добавил Кравченко.

Сейчас известно, что здание дома разрушено, также сгорел находившийся рядом автомобиль, поврежден еще один дом, хозяйственные помещения и забор.