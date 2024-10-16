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Обстріл промислового об'єкту у Тернопільській області: з'явились фото наслідків

Тернопіль, Середа 16 жовтня 2024 08:55
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Обстріл промислового об'єкту у Тернопільській області: з'явились фото наслідків Фото: наслідки атаки РФ на промисловий об'єкт у Тернопільській області 16 жовтня (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Автор: Наталія Гурковська

РФ атакувала промисловий об'єкт у Тернопільській області у ніч проти 16 жовтня. З'явились фото наслідків пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів Тернопільської області, виникла масштабна пожежа", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

"Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати", - констатували в ДСНС.

Обстріл Тернопільської області

Під час комбінованого удару по Україні в ніч на 16 жовтня, Росія завдала удару по промисловому об'єкту в Тернопільській області. Виникла масштабна пожежа.

Загалом окупанти запустили по Україні дві ракети С-300 і Х-59 та 136 дронів. ППО змогла збити 51 безпілотник, через роботу РЕБ було втрачено 60 російських безпілотників, два повернулися назад, ще більше 20 перебувають в повітряному просторі України.

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Тернопільська область Пожежа Війна в Україні
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