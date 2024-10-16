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Тривога тривала понад 12 годин: наслідки атаки РФ на Київську область

Київська область, Середа 16 жовтня 2024 10:23
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Тривога тривала понад 12 годин: наслідки атаки РФ на Київську область Фото: відомі наслідки атаки РФ на Київську область 16 жовтня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через атаку російських дронів у ніч на 16 жовтня в Київській області є пошкодження. Тривога в регіоні тривала понад 12 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Ворог вкотре масовано атакував Київщину БПЛА. Тривога тривала більше 12 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", - розповів він.

За даними голови ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, постраждалих немає, але без пошкоджень не обійшлося.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з садових товариств сталося загоряння приватного будинку. Пожежа ліквідована", - додав Кравченко.

Тривога тривала понад 12 годин: наслідки атаки РФ на Київську область

Наразі відомо, що будівля будинку зруйнована, також згорів автомобіль, що знаходився поруч, пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан.

Атака РФ на Україну

Російські війська атакували Україну в ніч проти 16 жовтня ракетами та дронами. Окупанти запустили по Україні дві ракети та 136 дронів.

Зокрема, вибухи лунали в Київській області, працювала ППО, яка загалом збила 51 дрон та ракети.

При цьому, у Тернопільській області загарбники атакували об'єкт промисловості. Почалася сильна пожежа.

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