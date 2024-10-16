Тривога тривала понад 12 годин: наслідки атаки РФ на Київську область

Через атаку російських дронів у ніч на 16 жовтня в Київській області є пошкодження. Тривога в регіоні тривала понад 12 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Ворог вкотре масовано атакував Київщину БПЛА. Тривога тривала більше 12 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", - розповів він. За даними голови ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, постраждалих немає, але без пошкоджень не обійшлося. "Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з садових товариств сталося загоряння приватного будинку. Пожежа ліквідована", - додав Кравченко. Наразі відомо, що будівля будинку зруйнована, також згорів автомобіль, що знаходився поруч, пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан.