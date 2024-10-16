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Тревога длилась больше 12 часов: последствия атаки РФ на Киевскую область

Киевская область, Среда 16 октября 2024 10:23
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Тревога длилась больше 12 часов: последствия атаки РФ на Киевскую область Фото: стали известны последствия атаки РФ на Киевскую область 16 октября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за атаки российских дронов в ночь на 16 октября в Киевской области есть повреждения. Тревога в регионе длилась больше 12 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Враг в очередной раз массированно атаковал Киевскую область БПЛА. Тревога продолжалась более 12 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", - рассказал он.

По данным главы ОВА, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, пострадавших нет, но без повреждений не обошлось.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из садовых обществ произошло возгорание частного дома. Пожар ликвидирован", - добавил Кравченко.

Тревога длилась больше 12 часов: последствия атаки РФ на Киевскую область

Сейчас известно, что здание дома разрушено, также сгорел находившийся рядом автомобиль, поврежден еще один дом, хозяйственные помещения и забор.

Атака РФ на Украину

Российские войска атаковали Украину в ночь на 16 октября ракетами и дронами. Оккупанты запустили по Украине две ракеты и 136 дронов.

В частности, взрывы раздавались в Киевской области, работала ПВО, которая в общей сложности сбила 51 дрон и ракеты.

При этом, в Тернопольской области захватчики атаковали объект промышленности. Начался сильный пожар.

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