Тривога тривала понад 11 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки дронів під Києвом

"Чергова масована атака ворожих БпЛА на Київщину. Тривога тривала більше 11 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.

Попри те, що постраждалих серед населення немає, а влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, в Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку відбулося падіння уламків збитої цілі.

"Пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку. В інших місцях області фіксуються падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості", - додали в ОВА.

Оперативні групи продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.