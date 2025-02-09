Тревога продолжалась более 11 часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки дронов под Киевом

"Очередная массированная атака вражеских БпЛА на Киевщину. Тревога продолжалась более 11 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что пострадавших среди населения нет, а попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, в Обуховском районе на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков сбитой цели.

"Поврежден фасад недостроенного жилого дома. В других местах области фиксируются падения обломков сбитых целей на открытых участках местности", - добавили в ОВА.

Оперативные группы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.