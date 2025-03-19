Тривога тривала майже шість годин. Київ атакували 45 дронів

Так, повітряна тривога ввечері 18 березня та в ніч на 19 березня тривала протягом 5 годин 52 хвилин - з 20:26 по 02:18.

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 45 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

З них 19 були знищені розрахунками ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

"За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено", - зазначили в КМВА.