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Тривога тривала майже шість годин. Київ атакували 45 дронів

Фото: Київ атакували 45 дронів під час обстрілу 19 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 19 березня росіяни атакували Київ 45 дронами. Тривога тривала майже шість годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Так, повітряна тривога ввечері 18 березня та в ніч на 19 березня тривала протягом 5 годин 52 хвилин - з 20:26 по 02:18.

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 45 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

З них 19 були знищені розрахунками ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір. 

"За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено", - зазначили в КМВА.

Обстріл Києва та області

Тривога в Києві оголошувалась кілька разів. Зокрема, у Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 18 березня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару. Близько 21:00 в Києві лунали вибухи, працювала ППО.

Вже пізніше, близько 23:00, в Києві знову лунали вибухи, але цього разу ППО працювала по російських дронах. Крім того, окупанти атакували Київську область дронами. Внаслідок атаки є поранений та пошкоджені будинки.

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