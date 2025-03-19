Росіяни атакували Київську область: пошкоджено будинки, є поранений

Починаючи з вечора, 18 березня, російські окупанти атакували Київську область дронами. Внаслідок атаки є поранений та пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Микола Калашника.

"У Бучанському районі постраждала людина. Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Глава ОВА додав, що за попередніми даними, крім постраждалого в трьох населених пунктах цього району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. Крім того, ліквідовано пожежі трьох таунхаусів. Проте ситуація не обійшлпсь лише Бучанським районом.

"Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі - пошкоджено приватний будинок", - написав він.

Микола Калашник поінформував, що всі оперативні служби працюють на місцях ворожої атаки. Він уточнив, що більш детальна інформація буде згодом.