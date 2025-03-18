У Києві лунають вибухи, працює ППО

У Києві ввечері 18 березня лунають вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка .

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - повідомили в КМВА.

Перед цим у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.