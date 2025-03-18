У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві ввечері 18 березня лунають вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - повідомили в КМВА.
Перед цим у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Обстріл України 18 березня
У ніч на 18 березня російські терористи атакували України 137 ударними безпілотниками типу Shahed й дронами-імітаторами.
Силам ППО вдалося збити 63 дронів у межах Харківської, Київської, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської та низки інших областей. Також 64 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок обстрілу постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та Черкаська області.
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