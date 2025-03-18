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У Києві лунають вибухи, працює ППО

Вівторок 18 березня 2025 20:49
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У Києві лунають вибухи, працює ППО Фото: у Києві лунають вибухи, працює ППО (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві ввечері 18 березня лунають вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - повідомили в КМВА.

Перед цим у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Обстріл України 18 березня

У ніч на 18 березня російські терористи атакували України 137 ударними безпілотниками типу Shahed й дронами-імітаторами.

Силам ППО вдалося збити 63 дронів у межах Харківської, Київської, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської та низки інших областей. Також 64 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок обстрілу постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та Черкаська області.

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Київ ППО Війна в Україні Вибухи
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