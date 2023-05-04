ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тривога тривала 4 години. В ОВА розповіли про наслідки атаки по Київській області

Новость на русском →
Київ, Четвер 04 травня 2023 09:24
Тривога тривала 4 години. В ОВА розповіли про наслідки атаки по Київській області Фото: в ОВА розповіли про наслідки атаки по Київській області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої російської атаки по території України вночі у четвер, 4 травня, в Київській області активно працювала ППО. На щастя, пошкоджені лише нежитлові споруди, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Цієї ночі російські окупанти знову вдалися до терористичної атаки. За останній тиждень це четверта атака на українські міста. Повітряна тривога на території Київщини тривала 4 години", - розповів він.

За словами Кравченка, внаслідок атаки на території однієї з громад пошкоджено нежитлові споруди.

"На щастя, жертв та постраждалих немає", - додав очільник регіону.

Він також додав, що цієї ночі у Київській області, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО.

"Вкотре звертаюся до мешканців області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та переходити в укриття або інші безпечні місця", - додав Кравченко.

Як повідомлялося, РФ цієї ночі, 4 травня, для повітряної атаки України використала до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

Зокрема, в результаті атаки в ніч на 4 травня в Києві впало до 10 уламків збитих дронів і ракет. Їх виявили у різних районах столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область
NEWS
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових