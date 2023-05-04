ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тревога продолжалась 4 часа. В ОВА рассказали о последствиях атаки по Киевской области

Новина українською →
Киев, Четверг 04 мая 2023 09:24
Тревога продолжалась 4 часа. В ОВА рассказали о последствиях атаки по Киевской области Фото: в ОВА рассказали о последствиях атаки по Киевской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки по территории Украины ночью в четверг, 4 мая, в Киевской области активно работала ПВО. К счастью, повреждены только нежилые сооружения, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Этой ночью российские оккупанты снова прибегли к террористической атаке. За последнюю неделю это четвертая атака на украинские города. Воздушная тревога на территории Киевщины длилась 4 часа", - рассказал он.

По словам Кравченко, в результате атаки на территории одной из общин повреждены нежилые сооружения.

"К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавил глава региона.

Он также добавил, что этой ночью в Киевской области, как и во время предыдущих атак россиян, активно работала ПВО.

"В очередной раз обращаюсь к жителям области не игнорировать сигнал воздушной тревоги и переходить в укрытие или другие безопасные места", - добавил Кравченко.

Как сообщалось, РФ этой ночью, 4 мая, для воздушной атаки Украины использовала до 24 ударных беспилотников типа "Шахед". Наши военные уничтожили 18 вражеских дронов-камикадзе.

В частности, результате атаки в ночь на 4 мая в Киеве упало до 10 обломков сбитых дронов и ракет. Их обнаружили в разных районах столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область
NEWS
650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки
650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных