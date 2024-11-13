Тривога триває більше 8 годин. В Київській області є поранений через атаку РФ

Атака РФ на Київ

У ніч на 13 листопада російські війська знову намагалися атакувати Київ. На даний момент у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попереджали про групу безпілотників, які попрямували у бік столиці.

Зазначимо, що у Київській області найчастіше сили ППО відбивають атаку на Київ. Зокрема, вранці 13 листопада окупанти влаштували ракетно-дронову атаку на Київ, яка стала першою за останні 73 дні. ППО у Києві знищила кілька ракет та десяток дронів.

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